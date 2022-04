Foot - PSG

PSG - Clash : Marquinhos au cœur d’un malaise dans le vestiaire ?

Publié le 3 avril 2022 à 8h45 par G.d.S.S.

Indiscutable dans le rôle de capitaine du PSG ces deux dernières années, Marquinhos a été pointé du doigt en interne par certains coéquipiers suite à la déconvenue contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Explications.

C’est un fait, la grosse désillusion subie par le PSG sur la pelouse du Real Madrid en 8e de finale retour de la Ligue des Champions, le 9 mars dernier, a laissé de grosse traces. Neymar et Lionel Messi sont désormais pris en grippe par le public du Parc des Princes, Gianluigi Donnarumma enchaine les bévues depuis ce choc avec la sélection italienne… Et à en croire les révélations de L’Equipe dans ses colonnes du jour, Marquinhos ferait également l’objet d’un malaise au PSG depuis cette défaite.

Marquinhos remis en cause par certains au PSG ?