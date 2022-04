Foot - PSG

PSG - Malaise : Ronaldinho vole au secours de Neymar !

Publié le 2 avril 2022 à 23h45 par A.C.

Ancienne star du Paris Saint-Germain, Ronaldinho a tenu à défendre son compatriote Neymar, cible d’un grand nombre de critiques.

Décidément, les saisons se suivent et se ressemblent pour Neymar. Comme souvent, il a une nouvelle fois manqué une bonne partie des matchs du Paris Saint-Germain à cause d’une blessure, mais cette fois les choses semblent plus graves. Avec seulement 5 buts en 21 rencontres toutes compétitions confondues la star brésilienne est bien loin de ses standards et il a régulièrement été critiqué par les observateurs comme par ses propres supporters... encore plus après l’élimination en Ligue des Champions face au Real Madrid ! Certains ont même réclamé son départ, mais nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’un tel scénario n’est pas du tout étudié actuellement au PSG.

« Neymar reste l’un des meilleurs joueurs au monde, que ce soit avec le PSG ou avec le Brésil »