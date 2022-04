Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La date est fixée pour la grande annonce d'Erling Haaland !

Publié le 3 avril 2022 à 14h45 par D.M.

Alors que son avenir continue de faire l'objet de nombreuses spéculations, Erling Haaland pourrait annoncer sa décision durant le mois d'avril.

A l'instar de Kylian Mbappé, Erling Haaland fait la UNE en Espagne. Et pour cause, l'international norvégien est apparu dans l'orbite des deux géants de la Liga : le Real Madrid et le FC Barcelone. Lié au Borussia Dortmund jusqu'en 2024, le buteur est également très apprécié au sein du PSG selon les informations exclusives du 10Sport.com. Les dirigeants parisiens le perçoivent comme le successeur de Kylian Mbappé. Mais alors que sa prochaine destination reste inconnue, Erling Haaland pourrait bientôt mettre fin au suspense.

Une décision d'Haaland durant le mois d'avril