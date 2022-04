Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros doute en interne sur ce dossier brûlant ?

Publié le 3 avril 2022 à 15h00 par La rédaction

Joueur clé du onze de Xavi, Gavi n’a pas encore prolongé son contrat. L’international espagnol de 17 ans n’aurait pas encore donné son accord pour rester.

Personne ne s’en cache au FC Barcelone, la prolongation de Gavi est l’une des priorités. A tel point que certains dossiers comme l’avenir de Sergi Roberto sont passés au second plan. Pour le moment, pas d’inquiétude réelle à avoir puisque le jeune international espagnol semble s’épanouir au Barça, son club formateur. Cependant, avec un contrat qui prend fin en juin 2023, Joan Laporta a tout intérêt à boucler rapidement l’affaire.

Gavi n’a pas encore dit oui au Barça