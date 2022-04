Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La direction de l'ASSE clôt la dernière polémique avec Dupraz !

Publié le 3 avril 2022 à 11h30 par Dan Marciano

Ces derniers jours, Jean-François Soucasse et Loïc Perrin ont pris la parole pour s'exprimer sur l'avenir de Pascal Dupraz et sur de supposées tensions en interne en raison de sa situation contractuelle.

Les voyants étaient au vert depuis l'arrivée de Pascal Dupraz à l'ASSE. Le club stéphanois est parvenu à sortir de la zone rouge, même si sa situation demeure fragile. Mais ces dernières semaines, une sorte de décompression s'est installée dans le vestiaire. La formation entraînée par Pascal Dupraz reste sur deux matches nuls en championnat et demeure barragiste à quelques heures d'un choc face à l'OM. Et à en croire les informations de L'Equipe , des tensions commenceraient à apparaître en interne. La raison ? Les sorties répétées de Dupraz sur son contrat, qui prend fin en juin prochain. Ses propos seraient perçus, par ses dirigeants, comme des coups de pression pour obtenir une prolongation de contrat. Présent face à la presse ce vendredi, le technicien n'a évidemment pas pu échapper aux interrogations sur sa situation. « Je sais que l'ASSE n'est pas maintenue. Quand je dis que je serai sans contrat, c'est une réalité. Je ne mets de pression à personne, mon contrat me va très bien. Ce n'est que de la sémantique : je suis en fin de contrat en juin. A l'intérieur du club, je suis sûr d'une chose, je rends compte à trois personnes et aucune de ces personnes n'est froissée par mes réponses à vos questions. La seule prolongation que je veux, c'est celle de l'ASSE en Ligue 1 » a confié Dupraz, tentant d'éteindre l'incendie. Invité de RTL ce samedi soir, Jean-François Soucasse a également tenu à démentir les informations du quotidien sportif.

« Le sujet du maintien de Pascal n'est pas au cœur de notre préoccupation»

Président exécutif des Verts , il a, dans un premier temps, loué le travail de Pascal Dupraz à la tête de l'ASSE. « Il y avait une première partie de saison où Puel avait mis les choses en place. Il n'est pas arrivé dans un champ de ruines. Mais il est arrivé avec ses compétences, sa manière de voir, un management un peu différent. Et puis la volonté de redonner confiance à un groupe, qui avait subi quelques désillusions, coups du sort. Il a amené un regard nouveau, il a relancé des joueurs, qui avaient un peu moins de temps de jeu. Après des débuts délicats, il a crée une dynamique » a confié le responsable. Dans un second temps, Soucasse a annoncé qu'il était encore trop tôt pour se prononcer sur l'avenir du technicien, alors que le maintien n'est toujours pas assuré. « Ce serait presque une insulte d'imaginer que c'est le meilleur moment d'aborder cette question. Imaginer que ce sujet est la priorité des dirigeants et de Pascal en ce moment, c'est faire une erreur majeure. Je peux le vous dire officiellement, on n'est pas agacé puisque le sujet du maintien de Pascal n'est pas au cœur de notre préoccupation, ni de Dupraz. Il reste un maintien à atteindre. Des discussions auront lieu une fois que le maintien sera acquis » a conclu le dirigeant.

Perrin dément les rumeurs sur de supposées tensions