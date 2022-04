Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Avenir, coups de pression... Dupraz et Perrin mettent fin à la polémique !

Publié le 1 avril 2022 à 17h30 par Dan Marciano

Ce vendredi, Pascal Dupraz et Loïc Perrin ont pris la parole ce vendredi pour démentir les informations apparues dans les colonnes de L'Equipe. Le quotidien évoquait des tensions entre les deux hommes.

« La location de ma maison s’arrête fin mai. Trop souvent on fait l’erreur de se projeter. J’ai envie de vivre intensément le moment présent » confiait par exemple Pascal Dupraz dans un entretien au Dauphiné-Libéré au début du mois de mars. Factuellement, le technicien voit son contrat avec l’ASSE prendre fin en juin prochain. Mais en interne, les sorties répétées du coach sur son avenir commenceraient à agacer. Selon les informations de L’Equipe , certains dirigeants perçoivent les propos du Pascal Dupraz comme des « coups de pression » . Le but recherché serait d’obtenir une prolongation de contrat, notamment si le club se maintient. Pour l’heure, les responsables de l’ASSE n’auraient pas tranché, préférant se concentrer sur la fin de la saison. Présent en conférence de presse ce vendredi, Pascal Dupraz a fait un long point sur son avenir et s’est exprimé sur les supposées tensions avec ses supérieurs.

« Aucune de ces personnes n'est froissée par mes réponses à vos questions »

Présent face aux journalistes, Pascal Dupraz a tenu à éteindre l’incendie. « Je sais que l'ASSE n'est pas maintenue. Quand je dis que je serai sans contrat, c'est une réalité. Je ne mets de pression à personne, mon contrat me va très bien. Ce n'est que de la sémantique : je suis en fin de contrat en juin. A l'intérieur du club, je suis sûr d'une chose, je rends compte à trois personnes et aucune de ces personnes n'est froissée par mes réponses à vos questions. La seule prolongation que je veux, c'est celle de l'ASSE en Ligue 1 » a confié le technicien, qui reste sur deux matches nuls en championnat. Le technicien n’a pas hésité à s’en remettre en question après les derniers résultats moyens de son équipe. « Il faut que mon message passe mieux contre Marseille. Troyes nous a donné du fil à retordre, mais là c'est un autre calibre. C'est notre troisième match de Ligue des Champions. On a perdu contre Paris et fait nul contre Lille » a conclu Dupraz..

« Je me suis empressé de lui envoyer un message pour lui dire que je n’étais pas agacé »