Foot - Mercato

Mercato : Fabregas a des touches pour son avenir !

Publié le 1 avril 2022 à 15h27 par La rédaction mis à jour le 1 avril 2022 à 15h30

En fin de contrat en juin prochain avec l’AS Monaco, Cesc Fabregas pourrait aller chercher un ultime challenge loin de l’Europe pour terminer sa carrière.