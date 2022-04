Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Perez déjà fixé pour ce coéquipier d'Haaland ?

Publié le 3 avril 2022 à 10h30 par D.M.

A en croire la presse espagnole, le Real Madrid aurait prévu de recruter Jude Bellingham en 2023. Mais l'international anglais pourrait bien rejoindre la Premier League après son aventure au Borussia Dortmund

Le Real Madrid veut frapper fort en recrutant Kylian Mbappé et Erling Haaland dans les prochains mois. Mais ce n'est pas tout puisque le club espagnol envisagerait aussi d'injecter du sang frais au sein d'un milieu de terrain vieillissant. Selon la presse espagnole, les dirigeants merengue auraient prévu de recruter Jude Bellingham, mais en 2023. Toutefois, le jeune joueur de 18 ans pourrait repousser les appels du Real Madrid pour rejoindre la Premier League selon les informations de Sebastian Kolsberger.

Bellingham vers la Premier League ?