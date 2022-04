Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez reçoit un message dans le dossier Gnabry !

Publié le 3 avril 2022 à 10h00 par La rédaction

Alors que le Real Madrid le suivrait afin de le faire venir en 2023, Serge Gnabry a reçu un très beau message de la part de Julian Nagelsmann.

Kylian Mbappé, Erling Haaland et ensuite ? Le Real Madrid se prépare pour son mercato estival mais les deux cracks devraient être les seules folies de Florentino Pérez. Derrière, le président madrilène sera trop juste financièrement. Pourtant, le Real Madrid a certaines idées, dont Serge Gnabry. A l’image de David Alaba l’été dernier, la Maison Blanche espèrerait réaliser un coup similaire puisque Gnabry sera libre en juin 2023. Une idée qui ne plaît pas à Julian Nagelsmann.

«J'espère qu'on pourra le garder»