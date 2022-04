Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La direction s'enflamme pour l'arrivée de Pascal Dupraz !

Publié le 3 avril 2022 à 9h10 par D.M.

Arrivé en décembre dernier, Pascal Dupraz a permis à l'ASSE de croire au maintien. Son travail à Saint-Etienne a été salué par Jean-François Soucasse, président exécutif du club.

L'ASSE a réalisé une première partie de saison catastrophique sous les ordres de Claude Puel. Il fallait donc relancer la machine, sous peine de voir le club stéphanois sombrer au classement. Les responsables ont décidé d'écarter Puel et de le remplacer par Pascal Dupraz, habitué de ces moments chauds. Ancien coach de Caen et de Touloise, le technicien français a vite réussi à redonner confiance à son vestiaire et à obtenir des résultats satisfaisants. Aujourd'hui, l'ASSE n'est plus lanterne rouge et peut croire au maintien grâce notamment au travail de Dupraz.

« Il a crée une dynamique »