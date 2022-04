Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les grandes manœuvres sont lancées pour Gareth Bale !

Publié le 3 avril 2022 à 9h00 par La rédaction

Le Milan AC aurait effectivement contacté l'agent de Gareth Bale afin d'évoquer une arrivée en Serie A. L'attaquant gallois voit son contrat avec le Real Madrid prendre fin en juin prochain.

« Gareth ne sait pas ce qui se passera en été, et tout dépend du Pays de Galles. Nous n'avons parlé à personne et ce sera une décision qu'il prendra à un moment donné en juin » confiait Jonathan Barnett, agent de Gareth Bale. Autrement dit, l’international gallois pourrait prendre sa retraite à la fin de la saison si sa sélection ne parvient pas à se qualifier pour la prochaine Coupe du monde. Mais une équipe européenne serait prête à accueillir l’attaquant à la fin de la saison, une fois que son contrat avec le Real Madrid aura expiré.

Contact confirmé entre Bale et le Milan AC