Mercato - PSG : Coup de pression de Lewandowski sur le dossier Haaland !

Publié le 3 avril 2022 à 15h45 par D.M.

Alors qu'Erling Haaland susciterait l'intérêt de nombreuses équipes et notamment du Bayern Munich, Robert Lewandowski a envoyé un avertissement au jeune buteur.

Erling Haaland sera l'une des têtes d'affiche du prochain mercato estival. Bien que lié au Borussia Dortmund jusqu'en 2024, l'international norvégien envisagerait de quitter le Borussia Dortmund selon les informations de Bild . Reste désormais à connaître la prochaine destination du buteur. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG pourrait se jeter sur lui en cas de départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. La formation merengue , Manchester City, mais aussi le Bayern Munich se seraient aussi positionnés dans ce dossier Haaland.

« Je sais ce que je vaux »