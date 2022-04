Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un improbable retournement de situation se confirme avec Salah !

Publié le 3 avril 2022 à 11h15 par D.M.

Mohamed Salah serait sur le point de prolonger son contrat avec Liverpool. En contact avec le FC Barcelone et annoncé au PSG ces dernières semaines, l'attaquant a été touché par le comportement de son club après la défaite face au Sénégal.

Ces dernières semaines, Mohamed Salah a éveillé l'intérêt de plusieurs équipes européennes. Et pour cause, l'attaquant égyptien avait refusé la dernière offre de prolongation transmise par Liverpool. A un an de la fin de son contrat, le joueur de 29 ans se serait questionné sur son avenir en Premier League et serait entré en contact avec certaines équipes. Le PSG était enclin à proposer une offre à Salah, également en discussions avec le FC Barcelone ces dernières semaines.

Salah était en contact avec le Barça, mais...