Mercato : PSG, Barcelone... Énorme ouverture dans le feuilleton Dybala !

Publié le 4 avril 2022 à 1h30 par A.C.

En fin de contrat, Paulo Dybala va quitter la Juventus le 30 juin prochain et si un grand nombre de clubs semblent déjà s’être intéressés à lui, il aurait les idées claires au sujet de son avenir.

A Turin on n’a pas encore totalement digéré la décision des dirigeants de ne pas prolonger Paulo Dybala, qui était pourtant un pilier de la Juventus depuis sept ans. L'arrivée de Dušan Vlahović semble avoir scellé l’avenir de La Joya , qui va désormais devoir se trouver un nouveau club. Le Paris Saint-Germain semble être en première ligne, mais cela serait également le cas du FC Barcelone, de Tottenham ou encore de l’Inter, où sévit un certain Giuseppe Marotta. C’est ce dernier qui l’avait recruté à la Juventus en 2015 et il voudrait désormais récidiver, en l’attirant chez le grand rival nerazzurro.

Dybala veut découvrir un nouveau championnat