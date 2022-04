Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le rendez-vous est pris pour un protégé de Xavi !

Publié le 3 avril 2022 à 22h00 par Th.B.

Alors que Ronald Araujo attendrait impatiemment de prolonger son contrat au FC Barcelone, le club culé n’aurait pas dégainé de deuxième offre. Néanmoins, la situation pourrait rapidement évoluer.

Et si Ronald Araujo finissait par quitter le FC Barcelone ? Passé par la réserve du Barça , l’international uruguayen se trouve à un peu plus d’une année de l’expiration de son contrat. Pour autant, et ce malgré la détermination du président Joan Laporta et de l’ensemble du comité de direction blaugrana de blinder les pépites de l’effectif de Xavi Hernandez, une prolongation de contrat d’Araujo ne serait pas imminente. Selon SPORT et à ce jour, le FC Barcelone n’aurait formulé qu’une offre de transfert au clan Ronald Araujo, qui a été repoussée et depuis, silence radio.

Une réunion la semaine prochaine pour Araujo ?