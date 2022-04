Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le PSG se positionne sur une pépite de Xavi !

Publié le 4 avril 2022 à 0h30 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2023 au FC Barcelone, Gavi n’a pas encore prolongé son bail envers le Barça malgré des discussions de longue date. Le PSG s’intéresserait alors au profil de l’international espagnol de 17 ans.

Révélé au FC Barcelone cette saison, Gavi dispose déjà du haut de ses 17 ans du statut d’international et d’homme fort de la rotation de Xavi Hernandez au Barça . Ses qualités évidentes attireraient les regards des plus grands clubs d’Europe. Il a dernièrement été question d’un intérêt de Liverpool pour le milieu de terrain du FC Barcelone dont le contrat arrivera à expiration à l’été 2023 et n’a toujours pas été prolongé. Néanmoins, le PSG semblerait aussi en pincer pour Gavi.

Le PSG suivrait la situation de Gavi à Barcelone !