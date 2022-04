Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle annonce du Barça sur l’opération Dembélé !

Publié le 4 avril 2022 à 0h15 par Th.B.

Ayant toujours les pieds et les poings liés au niveau de sa propre masse salariale, le FC Barcelone a fait savoir, par le biais de son directeur exécutif, qu’Ousmane Dembélé devrait se plier aux limites économiques du Barça s’il souhaitait rester. La piste du PSG est donc prévenue.

Et si le FC Barcelone voyait un énième membre de son effectif quitter le navire pour rejoindre le PSG ? Après notamment Neymar et Lionel Messi, une autre star offensive du Barça pourrait passer d’arborer la tunique blaugrana du club culé à celle du PSG. Et cela ne serait autre qu’Ousmane Dembélé. En effet, sous contrat jusqu’en juin prochain au FC Barcelone, Dembélé n’a toujours pas prolongé son contrat bien que son agent Moussa Sissoko aurait prévu de se rendre à Barcelone la semaine prochaine afin de s’entretenir avec le président Joan Laporta et quelques membres de la direction du Barça afin de rapprocher les positions des deux parties en marge d’une éventuelle prolongation de contrat. Ce dimanche, le FC Barcelone recevait le FC Séville au Camp Nou (1-0). L’occasion pour Mateu Alemany de faire passer un message au champion du monde tricolore.

« Celui qui veut rester devra accepter les limites salariales du club »