Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mohamed Salah a posé ses conditions pour son avenir !

Publié le 3 avril 2022 à 22h10 par Th.B.

Dans le viseur du PSG dans le cadre de l’éventuelle succession de Kylian Mbappé, Mohamed Salah cultiverait le désir de prolonger son aventure à Liverpool et réclamerait un contrat de trois saisons.

Certes, comme le10sport.com vous l’a bien souligné le 29 mars dernier, une prolongation de contrat au PSG est bel et bien étudiée par le clan Kylian Mbappé alors que l’engagement actuel du champion du monde prendra fin à l’issue de la saison. Pour autant, si jamais cette opération venait à capoter et que Mbappé signait plutôt au Real Madrid, le comité de direction du PSG travaillerait d’ores et déjà sur d’autres dossiers. Outre les options Erling Braut Haaland et Robert Lewandowski, la piste menant à Mohamed Salah serait scrutée et appréciée par les propriétaires qataris. Néanmoins, le train pourrait rapidement passer pour l’ailier de Liverpool.

Salah veut un contrat de trois ans à Liverpool !