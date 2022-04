Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le prochain challenge de Dimitri Payet est déjà validé !

Publié le 3 avril 2022 à 17h10 par G.d.S.S.

Alors que Dimitri Payet a déjà indiqué à plusieurs reprises ces derniers mois qu’il avait prévu une reconversion en tant que dirigeant à l’OM, Basile Boli a confirmé cette tendance.

Récemment interrogé dans les colonnes du magazine L’Equipe, Dimitri Payet avait une nouvelle fois affiché son intention de débuter une reconversion en tant que dirigeant de l’OM une fois sa carrière de joueur terminée : « Le dirigeant Payet ressemblera au joueur d'aujourd'hui. Parce qu'il aura tout ce vécu derrière lui, et que je me rends compte que ce Payet-là est meilleur », avait indiqué le numéro 10 marseillais, qui devrait donc entamer cette reconversion au terme de son contrat actuel avec l’OM qui court jusqu’en juin 2024. Et ce futur rôle semble se préciser pour Payet…

Boli valide pour Payet en dirigeant