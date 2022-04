Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’énorme révélation de Sampaoli sur son arrivée à Marseille !

Publié le 4 avril 2022 à 10h00 par La rédaction

Présent sur le banc de l’Olympique de Marseille depuis plus d’un an, Jorge Sampaoli avoue qu’il n’aurait pas pu rejoindre une autre équipe française.

S’il avait déjà connu une expérience en Europe du côté du FC Séville entre 2016 et 2017, Jorge Sampaoli a découvert la France en rejoignant l’Olympique de Marseille en février 2021. Le tacticien argentin a depuis permis à l’OM de retrouver la 2ème place du classement de Ligue 1 ainsi que d’atteindre les quarts de finale de la Ligue Europa Conference. S’il reste encore du chemin à parcourir, l’entraineur de 62 ans pourrait offrir un nouveau trophée aux Phocéens , qui n’ont plus connu cette joie depuis 2012. Si les Marseillais n'ont pas réussi à remporter de titre depuis de longues années, cela n'a pas refroidi Sampaoli, qui ne se serait pas vu dans une autre équipe française.

« Je n’aurais pas quitté un endroit où je me sentais très bien pour entraîner une autre équipe française »