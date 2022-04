Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un proche du Qatar lâche une bombe sur Sergio Ramos !

Publié le 4 avril 2022 à 9h45 par A.M.

De retour sur les pelouses dimanche soir, Sergio Ramos a disputé simplement son sixième match de la saison. Un total famélique qui pourrait pousser le PSG à prendre une décision fracassante.

Arrivé libre l'été dernier, Sergio Ramos avait été accueilli en grandes pompes au PSG. Un temps qui semble désormais très loin. Et pour cause, l'ancien défenseur du Real Madrid, de retour dimanche soir, n'a disputé que son sixième match à Paris à l'occasion de la réception de Lorient (5-1). Une entrée sous les sifflets qui se sont poursuivis à chaque fois qu'il touchait le ballon. Il faut dire que tout le monde attendait plus de Sergio Ramos. A commencer par le PSG.

Le Qatar s'interroge sur l'avenir de Ramos

En effet, selon les informations de Francisco Buyo, journaliste proche de l'Emir du Qatar, du côté de Doha, une réflexion serait menée au sujet de l'avenir de Sergio Ramos dont le contrat court jusqu'en juin 2023. Par conséquent, s'il doit y avoir un départ du défenseur espagnol, ce sera surement par le biais d'une rupture de contrat, compte tenu du fait qu'il est difficile d'imaginer un club se positionner avec une offre de transfert.