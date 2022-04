Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Laporta se livre sur deux dossiers brûlants !

Publié le 4 avril 2022 à 9h00 par La rédaction

En pleines négociations avec le FC Barcelone, Ronald Araujo et Gavi ont reçu un nouveau message de la part de leur direction qui entend bien boucler ces deux dossiers le plus rapidement possible.

Engagés jusqu’en juin 2023 avec le FC Barcelone et considérés comme des éléments majeurs pour l’avenir du club, Gavi (17 ans) et Ronald Araujo (23 ans) sont donc en discussion depuis de nombreuses semaines avec le club blaugrana afin de prolonger : « Cette semaine, nous avons une réunion pour discuter du contrat. J'espère qu'il sera bientôt résolu afin que je puisse continuer pendant de nombreuses années dans ce club », a d’ailleurs indiqué Araujo dimanche au sujet de son avenir au Barça. Et cette motivation à boucler au plus vite la prolongation est réciproque…

Yuste pousse pour Gavi et Araujo