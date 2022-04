Foot - Mercato

Mercato : Barcelone, PSG… Mohamed Salah a définitivement tranché pour son avenir !

Publié le 4 avril 2022 à 7h45 par Th.B.

Intéressés par le profil de Mohamed Salah, le FC Barcelone et le PSG garderaient un oeil sur l’évolution de la situation contractuelle de l’Égyptien à Liverpool qui pourrait avoir pris un énorme tournant. Explications.

Disposant d’un contrat courant jusqu’en juin 2023 à Liverpool, Mohamed Salah a clairement fait savoir à deux reprises ces derniers mois qu’il était prêt à porter haut et fier les couleurs des Reds jusqu’à son départ à la retraite. Cependant, les demandes financières de Mohamed Salah feraient abstraction à une éventuelle prolongation de contrat, Liverpool refusant de déséquilibrer sa masse salariale. De quoi donner des idées au PSG dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé. Néanmoins, le PSG devrait essuyer un énorme revers dans le feuilleton Salah, à l’instar du FC Barcelone qui aimerait, sous l’impulsion de son entraîneur Xavi Hernandez, recruter l’international égyptien.

Salah proche de signer un contrat en or à Liverpool !

Selon les informations du journaliste portugais Pedro Almeida, des discussions avancées seraient à signaler entre Liverpool et le clan Mohamed Salah. La dernière entrevue entre les deux parties aurait été particulièrement positive et laisserait entrevoir un accord total pour sa prolongation de contrat qui ferait de lui le joueur le mieux payé de l’histoire de Liverpool. En ce qui concerne Mohamed Salah, le PSG et le FC Barcelone pourraient être contraints de tourner la page.