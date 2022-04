Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé affole l'Espagne après sa sortie fracassante !

Publié le 4 avril 2022 à 13h30 par A.C.

De l'autre côté des Pyrénées, les récents propos de Kylian Mbappé sur son avenir ne manquent pas de faire réagir, puisqu’une prolongation au Paris Saint-Germain semble à nouveau possible... ce qui l’éloignerait du Real Madrid.

Si Kylian Mbappé avait voulu créer un tremblement de terre à Madrid, il ne s’y serait pas pris autrement. En marge d’une large victoire face au FC Lorient couronnée d’un doublé (5-1), Kylian Mbappé a lâché quelques phrases qui ont fait l’effet d’une bombe en laissant penser qu’il peut encore prolonger au Paris Saint-Germain. « Rester au PSG, c’est possible ? Oui bien sûr. Je n'ai pas encore pris ma décision, tout le monde sait que je n'ai pas fait mon choix. Je réfléchis parce qu'il y a des nouveaux éléments, plein de choses, plein de paramètres, je n'ai pas envie de me tromper. J'ai envie de faire le bon choix. Je sais que pour les gens, ça tarde un peu » a expliqué la star du PSG, aux micros des médias présents en zone mixte au Parc des Princes. « Si j'avais pris ma décision, je le dirais, je n'ai de comptes à rendre à personne. C'est un choix personnel. Si j'ai pris ma décision, je le dis et je l'assume. Dans les bonnes choses et les mauvaises choses que j'ai faites, j'ai toujours assumé. Je n'ai pas à me cacher, je n'ai tué personne. Je veux prendre la meilleure décision possible ». Cette phrase n’est d’ailleurs pas isolée, puisque Mbappé a semé plusieurs indices ces derniers mois, parlant notamment du record de buts d’Edinson Cavani ou encore sa complicité avec Neymar et Lionel Messi.

« Madrid doit avoir peur, Mbappé prend du recul »

Si du côté du Paris Saint-Germain ont doit afficher un large sourire ce lundi, ça ne doit pas être le cas du côté du Real Madrid. Les médias espagnols reprennent en effet les propos de Kylian Mbappé laissant entendre que son arrivée, qui semblait jusque-là certaine selon eux, est désormais mise en danger. Dès dimanche soir, El Chiringuito s’est emparé de cette histoire et des phrases fortes ont fusé sur le plateau de la célèbre émissions, telles que « ce n’est pas comme ça qu’on négocie avec le Real Madrid. Le club est au-dessus de tout. Même de Kylian Mbappé » ou encore « Madrid doit avoir peur, Mbappé prend du recul ». Les « nouveaux éléments » évoqués par Mbappé font la Une des sites de AS et de MARCA, alors qu’en Catalogne Mundo Deportivo s’interroge sur les arguments utilisés par le PSG pour le convaincre de revoir sa position.

Le Real Madrid est « tranquille »