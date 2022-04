Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Neymar... Mbappé sème des indices sur son avenir !

Publié le 4 avril 2022 à 11h15 par A.M.

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé est toujours incertain, l'attaquant du PSG a lâché plusieurs déclarations qui résonnent comme des indices.

Quel sera l'avenir de Kylian Mbappé ? Impossible à dire aujourd'hui, mais l'attaquant du PSG semble plus indécis que jamais. « Je n’ai pas fait mon choix, tout le monde sait que je n’ai pas fait mon choix. Je n’ai pas pris ma décision, je réfléchis car il y a de nouveaux éléments, il y a beaucoup de paramètres », confiait-il au micro de Prime Video dimanche soir après sa démonstration contre Lorient (5-1), confirmant ainsi les révélations exclusives publiées sur le10sport.com. Kylian Mbappé continue donc sa réflexion.

Les indices de Mbappé