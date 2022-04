Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé relance tout pour son avenir !

Publié le 4 avril 2022 à 11h30 par Arthur Montagne

Alors qu'il semblait se diriger tout droit vers un départ pour le Real Madrid, Kylian Mbappé serait en train de reconsidérer les choses pour son avenir. En public, il ne ferme plus la porte à une prolongation, tandis qu'en coulisses, il écoute bel et bien les arguments du PSG.

Le feuilleton Mbappé ne cesse d'être commenté. Il faut dire que le contrat de l'attaquant du PSG s'achève en juin prochain et que pendant ce temps-là, il continue d'enchaîner les prestations stratosphériques. Déjà éblouissant avec l'équipe de France contre l'Afrique du Sud durant la trêve internationale, Kylian Mbappé a cette fois-ci brillé contre Lorient (5-1). C'est bien simple, le numéro 7 parisien est directement impliqué sur tous les buts du PSG grâce à un doublé et trois passes décisives. L'international français s'impose comme le meilleur joueur du monde actuellement ce qui renforce l'impatience concernant son avenir. Toutefois, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Kylian Mbappé écoute avec de plus en plus d'attention les arguments du PSG, au point qu'une prolongation, qui semblait impensable il y a encore quelques semaines, prenne forme en coulisses. D'ailleurs, dimanche soir, au micro de Prime Video , le crack de Bondy assure qu'il n'a toujours pas tranché : « Je n’ai pas fait mon choix, tout le monde sait que je n’ai pas fait mon choix. Je n’ai pas pris ma décision, je réfléchis car il y a de nouveaux éléments, il y a beaucoup de paramètres. Je n’ai pas envie de me tromper, j’ai envie de faire le bon choix. Après je sais que pour les gens, ça tarde un peu, on en parle tous les jours. Si j’avais pris ma décision, je le dis. Je pense que je n’ai de comptes à rendre à personne. C’est un choix personnel. Si j’ai pris ma décision, je viens, je le dis, et je l’assume. Je pense que dans les bonnes et mauvaises choses que j’ai faites, j’ai toujours assumé. Je n’ai pas à me cacher, je n’ai tué personne. C’est juste un choix, je prends mon temps et je veux prendre la meilleure décision possible . » Une sortie qui relance tout.

La prolongation de Mbappé prend forme