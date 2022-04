Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid effrayé par l’énorme sortie de Mbappé ? La réponse !

Publié le 4 avril 2022 à 10h45 par La rédaction

Les mots de Kylian Mbappé sur son avenir au Paris Saint-Germain ont fait l’effet d’une bombe en Espagne, où le Real Madrid ne semble toutefois pas s’en inquiéter.

Ce lundi matin, on a dû se lever avec le sourire aux lèvres du côté du Paris Saint-Germain. Pas vraiment pour la large victoire sur le FC Lorient lors de la 30e journée de Ligue 1 (5-1), mais plutôt pour une sortie assez surprenante de la part de Kylian Mbappé, qui a moins de trois mois de la fin de son contrat a redonné espoir au PSG. « Rester au PSG, c’est possible ? Oui bien sûr. Je n'ai pas encore pris ma décision, tout le monde sait que je n'ai pas fait mon choix. Je réfléchis parce qu'il y a des nouveaux éléments, plein de choses, plein de paramètres, je n'ai pas envie de me tromper » a expliqué Mbappé, en zone mixte. « Si j'avais pris ma décision, je le dirais, je n'ai de comptes à rendre à personne. C'est un choix personnel. Dans les bonnes choses et les mauvaises choses que j'ai faites, j'ai toujours assumé ». Suffisant pour effrayer le Real Madrid, où l’on semblait attendre avec impatience le prodige du PSG ?

Le Real Madrid a confiance en Kylian Mbappé