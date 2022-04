Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès lâche un conseil fracassant à Kylian Mbappé !

Publié le 4 avril 2022 à 3h30 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé suscite de grandes interrogations, Pierre Ménès estime que l’attaquant du PSG aurait tout intérêt à aller voir ailleurs l’été prochain et à ne pas prolonger au Parc des Princes. Mais pas pour des raisons sportives…

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé est attendu de pied ferme par le Real Madrid qui en a fait une priorité absolue pour son mercato estival ! Toutefois, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Mbappé est finalement en train de considérer l’hypothèse d’une prolongation de courte durée au PSG, l’attaquant français ainsi que son entourage étant réceptifs aux arguments mis en avant par le Qatar. Mais Pierre Ménès a fait passer un message fort à Mbappé…

« Je serais lui, je me casserais »