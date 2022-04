Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une solution déjà trouvée pour l’avenir de Saliba !

Publié le 4 avril 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Actuellement prêté par Arsenal à l’OM, William Saliba n’a pas caché son souhait de rester au sein du club phocéen la saison prochaine. Et une solution a peut-être été trouvée pour concrétiser ce dossier.

« C'est sûr que je ne peux pas me contenter d'être sur le banc d'Arsenal et être content. Je veux jouer titulaire. Après, si j'entre dans la rotation en tant que remplaçant, ce n'est pas comme rester avec les moins de 23 ans et n'être jamais dans le groupe », confiait récemment William Saliba dans les colonnes de L’Equipe sur son avenir. Pourtant, l’OM n’a pas les moyens sur le plan financier de pouvoir boucler le transfert définitif du défenseur tricolore, et il paraît compliqué d’imaginer cette issue l’été prochain. Pablo Longoria a donc peut-être une autre solution pour Saliba…

Vers un nouveau prêt de Saliba ?

Comme l’a révélé Nice-Matin, le président de l’OM pourrait finalement négocier avec Arsenal un nouveau prêt de William Saliba l’été prochain. Les chances du club phocéen pourraient d’ailleurs augmenter s’il parvient à valider son ticket pour la prochaine Ligue des Champions…