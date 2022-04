Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Énorme problème en vue pour l'avenir de Marquinhos ?

Publié le 4 avril 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il semble de plus en plus proche d’une prolongation de contrat avec le PSG, Marquinhos serait contesté en interne par une partie de ses coéquipiers. De quoi remettre son avenir en cause ?

« Il y a des discussions, j’espère que ça va aller vite. Mon avenir c’est le PSG. Leonardo connaît mon envie, le club connait mon envie, ils savent ce que je veux. Je me mets tranquillement dans la tête que ma place est ici », lâchait Marquinhos début mars sur les ondes de RMC Sport au sujet de son avenir au PSG, alors que le défenseur brésilien a entamé des négociations depuis maintenant plusieurs semaines avec sa direction pour prolonger son contrat. Mais un élément pourrait tout relancer pour Marquinhos au PSG…

L’avenir de Marquinhos relancé par des critiques en interne ?