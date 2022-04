Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria sait comment conserver Saliba !

Publié le 3 avril 2022 à 7h15 par D.M.

Même si conserver William Saliba ne sera pas chose facile pour l'OM, Pablo Longoria garde un mince espoir dans ce dossier.

Le prêt de William Saliba prendra fin en juin prochain. Le défenseur français devrait retourner à Arsenal, à condition que Mikel Arteta lui garantisse une place de titulaire. « C'est sûr que je ne peux pas me contenter d'être sur le banc d'Arsenal et être content. Je veux jouer titulaire. Après, si j'entre dans la rotation en tant que remplaçant, ce n'est pas comme rester avec les moins de 23 ans et n'être jamais dans le groupe » a confié le joueur dans un entretien accordé à L’Equipe . L’OM pourrait également discuter, dans les prochaines semaines, avec Arsenal pour évoquer l’avenir de Saliba.

Un espoir pour l'OM grâce à la Ligue des champions ?