Mercato - PSG : Le vestiaire de Barcelone ne lâche pas Dembélé !

Publié le 3 avril 2022 à 6h45 par Th.B.

Annoncé du côté du PSG avec qui il se serait déjà verbalement mis d’accord, Ousmane Dembélé est retenu par le vestiaire du FC Barcelone. Que ce soit Dani Alves, Pedri ou Sergio Busquets, tous ont fait part de leur volonté de voir Dembélé prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain au Barça.

Au cours du prochain mercato, le PSG est susceptible d’à la fois perdre Angel Di Maria et Kylian Mbappé, tous deux pour des raisons contractuelles. Et pour combler le vide que laisserait les deux attaquants parisiens, le PSG songerait notamment à Ousmane Dembélé, en pleine forme avec le FC Barcelone où son contrat arrivera à expiration à la fin de la saison. Après Dani Alves et Pedri, le capitaine du FC Barcelone a pris la parole au sujet du feuilleton Ousmane Dembélé. Pour Sergio Busquets, le champion du monde tricolore doit rester au Barça .

« Tout le monde aimerait qu'il continue »