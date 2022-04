Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle à 200M€ pour le Qatar !

Publié le 3 avril 2022 à 4h30 par A.M.

Interrogé sur l'accord signé entre CVC et la LFP, Vincent Labrune, président de la Ligue, confirme que le PSG récupèrera 200M€ dans ce dossier.

Ces derniers jours, Nasser Al-Khelaïfi accordait une large interview à la BBC dans laquelle il évoquait notamment le rôle du PSG dans l'accord obtenu entre la LFP et CVC pour un total de 1,5 milliards d'euros. « Imaginez que le PSG ne fasse pas partie de la Ligue française. Où la ligue trouverait-elle un fonds d'investissement pour investir 1,5 milliard d'euros, qui vont aux petits clubs pour investir ? Quand on regarde l'ensemble de ce que nous faisons, cela a permis de relever le niveau », assurait le président du PSG. Vincent Labrune confirme que le club parisien a joué un rôle très important, tout en réduisant la part qu'il récupérerait dans cette affaire.

Le PSG va bien récupérer 200M€