Mercato - PSG : Le Qatar aurait choisi le successeur de Pochettino... et ce n'est pas Zidane !

Publié le 3 avril 2022 à 4h00 par A.M.

Alors que Zinedine Zidane semble être la grande priorité du PSG pour remplacer Mauricio Pochettino, la presse italienne annonce qu'Antonio Conte pourrait finalement débarquer à Paris.

Depuis l'élimination du PSG contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions, l'avenir de Mauricio Pochettino fait grandement parler. Et pour cause, il semble désormais acquis que le technicien argentin ne sera plus sur le banc parisien la saison prochaine. Dans cette optique, le nom de Zinedine Zidane revient avec insistance. Toutefois, pour Calciomercato.it , le journaliste Fabio Bergomi assure que la piste menant à Antonio Conte est très sérieuse.

«Conte va-t-il passer outre Zidane ? Oui»