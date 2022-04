Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Dembélé est encore totalement relancé !

Publié le 3 avril 2022 à 3h30 par A.M.

Longtemps réticent à l'idée de prolonger Ousmane Dembélé, Joan Laporta ouvre désormais la porte à l'ailier français.

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Et pour cause, cet hiver, il aurait refusé une première offre de prolongation au FC Barcelone, ce qui aurait rendu furieux Joan Laporta qui était prêt à laisser l'ailier français en tribune jusqu'à la fin de la saison. Toutefois, Xavi est intervenu pour inverser la tendance et convaincre son président de laisser jouer Ousmane Dembélé. Et visiblement, compte tenu des prestations de l'ancien Rennais, c'était la bonne solution. A tel point que Joan Laporta espère maintenant une prolongation du Français.

L'appel du pied de Laporta à Dembélé