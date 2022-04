Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé très agacé par ses dirigeants ?

Publié le 3 avril 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que la direction du PSG fait le forcing pour essayer de prolonger le contrat de Kylian Mbappé, l’attaquant français en aurait marre des retours à la charge permanents du club de la capitale.

Le PSG peut-il vraiment réussi à prolonger le contrat de Kylian Mbappé ? Comme le10sport.com vous l’a révélé, l’attaquant tricolore écoute avec une grande attention les propositions formulées par sa direction, et l’idée d’un nouveau contrat de courte durée semble de plus en plus le séduire, lui et son entourage. Mais à en croire les dernières révélations de la presse espagnole, le PSG va devoir prendre garde à ne pas se montrer trop insistant envers Mbappé…

Mbappé en aurait « marre » des offres du PSG