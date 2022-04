Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Saliba interpelle Arsenal pour son avenir !

Publié le 1 avril 2022 à 21h10 par A.C.

Actuellement prêté à l’OM par Arsenal, William Saliba semble avoir les idées claires au sujet de son avenir, lui qui a récemment connu le bonheur d’une convocation en équipe de France.

Titulaire indiscutable à l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison, William Saliba s’est révélé au plus haut niveau. Cela lui a permis de franchir un palier et de notamment connaitre sa première sélection en Équipe de France , à seulement 21 ans. Tout pourrait toutefois changer cet été ! Son prêt touchera à son terme et si l’OM aimerait bien le garder, du côté d’Arsenal on semble vouloir récupérer le défenseur central... qui pourrait toutefois être obligé d’à nouveau s’asseoir sur le banc ! Forcément, ce scénario ne semble pas l’enchanter, alors qu’à l’OM il pourrait rester l’un des piliers de l’équipe.

« Je veux jouer titulaire »