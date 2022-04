Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle déclaration retentissante sur le feuilleton Dybala !

Publié le 4 avril 2022 à 10h10 par La rédaction

Libre en juin prochain, Paulo Dybala est suivi par le PSG. De son côté, Pavel Nedved espère seulement qu’il ne signera pas à l’Inter Milan, grand rival de la Juventus…

L’avenir de Paulo Dybala est toujours très incertain. Alors que tout le monde s’attendait à une prolongation à la Juventus, il est aujourd’hui difficile d’imaginer l’Argentin poursuivre son aventure avec la Vieille Dame , la faute à des exigences salariales trop élevées. Plusieurs gros clubs européens sont à l’affût, dont le PSG. Leonardo a toujours apprécié les recrues de Serie A et Paulo Dybala pourrait être la prochaine. A moins qu’il décide de rester dans le championnat italien…

«C'est une question que je ne me suis pas posé»