Mercato - PSG : L'étrange sortie de Mbappé... sur Lionel Messi !

Publié le 4 avril 2022 à 15h15 par A.C.

Kylian Mbappé s’est exprimé au sujet de l’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain l’été dernier, après toute une carrière passée au FC Barcelone.

On ne peut pas dire que l’on ait vu le meilleur Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Le septuple Ballon d’Or affiche en effet des statistiques très loin de se standards et voit surtout un Kylian Mbappé toujours plus indispensable lui faire de l’ombre. Ce dernier se retrouve justement à un tournant important de sa carrière, puisque le contrat qui le lie au PSG se termine dans moins de trois mois et si une prolongation semblait compliquée, nous vous avons révélé sur le10sport.com que les choses ont changé. Et Messi pourrait bien jouer un rôle dans ce dossier délicat...

« J’ai toujours dit que je n’avais jamais pensé que je pourrais jouer avec Messi mais aujourd’hui, c’est le cas, je joue avec lui »