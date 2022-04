Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez a un nouveau plan avec Eden Hazard !

Publié le 4 avril 2022 à 15h00 par A.M.

Alors que la saison d'Eden Hazard est d'ores-et-déjà terminé, le Real Madrid espère avoir trouvé la solution pour remettre le Belge sur pied et envisagerait de le prêter la saison prochaine.

La situation d'Eden Hazard interpelle. Et pour cause, depuis sa signature au Real Madrid en 2019, l'international belge enchaîne les blessures et peine donc à retrouver son meilleur niveau. C'est encore plus criant cette saison, à tel point, que l'ancien Lillois va subir une opération qui met d'ores et déjà un terme à saison. L'intervention aura pour but de lui retirer une plaque de titane posée au niveau de sa cheville droite. Et les médecins ont bon espoir que cela résolve enfin les pépins physiques d'Eden Hazard. Et après cela, le Real Madrid a une autre idée pour le relancer.

Vers un prêt d'Eden Hazard ?