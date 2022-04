Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Nouvelles révélations croustillantes sur le clash de Ben Arfa !

Publié le 4 avril 2022 à 12h30 par G.d.S.S.

Samedi soir, au terme du match nul décevant concédé par le LOSC à domicile contre les Girondins de Bordeaux, Hatem Ben Arfa a eu une vive explication de texte avec son entraîneur Jocelyn Gourvennec, mais également avec Tiago Djalo. Et cet épisode devrait avoir un impact sur son avenir au club…

Hatem Ben Arfa (35 ans) et le LOSC, c’est bientôt la fin ? Tout a commencé samedi soir après la rencontre de Ligue 1 face aux Girondins de Bordeaux à Pierre Mauroy (0-0), lorsque José Fonte faisait état en zone mixte de tensions en interne : « C’était tendu dans le vestiaire. C’est une situation normale de tension (…) C’est normal quand tu ne gagnes pas un match que tu es obligé de gagner. C’est toujours difficile », a indiqué le capitaine du LOSC. Téléfoot a ensuite annoncé dimanche matin qu’Hatem Ben Arfa, recruté par le club nordiste cet hiver, se trouvait au cœur de ces tensions et a fait l’objet d’une vive explication avec son entraîneur, Jocelyn Gourvennec. Et ce lundi, toute la vérité est en train d’éclater peu à peu sur les coulisses de ce clash qui tourne autour de Ben Arfa, et qui devrait avoir de lourdes conséquences sur son avenir au LOSC.

Djalo, Gourvennec… Ben Arfa a multiplié les attaques

L’Equipe annonce dans ses colonnes du jour qu’Hatem Ben Arfa s’en serait d’abord pris à Tiago Djalo, le défenseur portugais du LOSC, sur les bases d’un simple fait de jeu, et un début d’altercation aurait alors éclaté entre les deux hommes. La situation s’est rapidement envenimée, à tel point que Jorge Maciel, l’un des adjoints de Jocelyn Gourvennec, ait été obligé d’intervenir pour calmer le jeu, mais c’est ensuite l’entraîneur lillois en personne qui est sorti de son bureau pour faire redescendre les tensions. Hatem Ben Arfa aurait alors décidé de s’en prendre frontalement à Gourvennec, avec de gros éclats de voix qui ont raisonné dans tout le vestiaire. RMC Sport lâche d’ailleurs une petite bombe à ce sujet ce lundi midi, assurant que Ben Arfa aurait sorti à son entraîneur les propos suivants : « On joue trop bas ici. On ne joue pas comme une équipe qui prétend à une place en Coupe d'Europe. Ce n'est pas Guingamp ici ! ». Des propos bien évidemment jugés inacceptables pour Jocelyn Gourvennec ainsi que la direction du LOSC.

Ben Arfa sur le départ ?