Mercato - Real Madrid : Ancelotti va devoir accélérer pour Ferland Mendy !

Publié le 4 avril 2022 à 12h00 par La rédaction

Devenu titulaire indiscutable sur le flanc gauche du Real Madrid, Ferland Mendy serait toujours dans l’attente d’une prolongation, lui qui est sous contrat jusqu’en 2025.

En parallèle du dossier Mbappé qui va prendre beaucoup de place, le Real Madrid doit aussi se focaliser sur la prolongation de certains cadres. Pour Karim Benzema, tout est déjà réglé depuis un moment. Mais ce n’est pas encore le cas de tout le monde. Pour entourer Kylian Mbappé, Carlo Ancelotti va être exigeant car l’actuel attaquant du PSG ne pourra pas tenir tout seul. Reste à savoir qui restera l’an prochain au Real Madrid.

Ferland Mendy patiente pour sa prolongation