Mercato - PSG : Un énorme rebondissement se confirme pour Kylian Mbappé !

Publié le 4 avril 2022 à 11h10 par A.M.

Longtemps annoncé proche de rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé ouvre de plus en plus la porte à l'idée d'une prolongation au PSG. La tendance initiale semble donc clairement s'inverser.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé a longtemps semblé proche de s'engager avec le Real Madrid qui avait déjà tenté de le recruter l'été dernier. Toutefois, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'attaquant du PSG n'exclut plus l'idée de prolonger à Paris et écoute avec attention les arguments parisiens. Dimanche soir, au micro de Prime Video , il a d'ailleurs confirmé qu'il n'avait pas encore pris de décisions concernant son avenir « car il y a de nouveaux éléments, il y a beaucoup de paramètres . » Quelques minutes plus tard, Kylian Mbappé ouvrait même la porte à une prolongation. « Rester au PSG est-il possible ? Oui bien sûr ! », assurait-il en zone mixte.

Une prolongation au PSG n'est plus utopique