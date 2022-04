Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette annonce troublante sur l’avenir d’Eden Hazard !

Publié le 3 avril 2022 à 23h00 par La rédaction

Régulièrement blessé et peu utilisé lorsqu’il est présent, Eden Hazard pourrait bien être forcé de quitter le Real Madrid s’il veut disputer la Coupe du monde avec la Belgique.

L’aventure d’Eden Hazard au Real Madrid ne se passe pas comme l'attaquant l’aurait espéré. En effet, arrivé chez les Merengue à l’été 2019, le Belge était censé être le successeur de Cristiano Ronaldo. Cependant, l’ailier n’a pas été épargné par les pépins physiques, et a raté beaucoup de matchs. En trois saisons, le joueur de 31 ans n’a disputé que 65 rencontres, et ne s’est pas montré capital pour son équipe, lui qui a inscrit seulement 6 buts et délivré 10 passes décisives. S'il ne semble plus être en odeur de sainteté chez les Madrilènes, Hazard pourrait être tenté de changer de club, s'il désire être sélectionné pour la Coupe du monde au Qatar qui débutera le 21 novembre prochain.

« L'été pourrait être une grande opportunité dans leur carrière »