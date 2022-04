Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Avant Mbappé et Haaland, Perez a d'autres projets !

Publié le 3 avril 2022 à 14h30 par Dan Marciano

Le Real Madrid souhaiterait alléger sa masse salariale dans les prochaines semaines afin d'accueillir Kylian Mbappé, mais aussi Erling Haaland. Plusieurs éléments, qui ne rentrent plus dans les plans de Carlo Ancelotti, devraient être poussés vers la sortie.

C'est un secret de polichinelle. L'avenir de Kylian Mbappé pourrait s'écrire au Real Madrid. Le joueur de 23 ans est la grande priorité de Florentino Perez, qui prépare cette opération depuis plusieurs mois, notamment depuis son échec en 2021. Lors du dernier mercato estival, le président de la Casa Blanca avait transmis plusieurs offres au PSG, dont une à hauteur de 200M€. Refus immédiat de Nasser Al-Khelaïfi, désireux de conserver sa star et de l'associer à Lionel Messi. Rien de dramatique pour Florentino Perez, conscient de la fragilité du PSG dans ce dossier. En effet, Mbappé voit son bail prendre fin en juin prochain et refuse, pour l'instant, de signer un nouveau contrat. Conscient des envies d'ailleurs de l'ailier, le Real Madrid se montre confiant en interne, même si aucun document n'a encore été signé selon les informations exclusives du 10Sport.com. Discret lors des dernières sessions de transferts, le Real Madrid ne compte pas s'arrêter là puisqu'il envisagerait de recruter aussi Erling Haaland, lié au Borussia Dortmund jusqu'en 2024. « Son équipe préférée est le Real Madrid. Cela a toujours été un rêve pour lui de jouer pour Madrid et il veut faire partie d'une grande équipe comme Ronaldo » a confié Sebastian Kolsberger, journaliste pour Bild ce dimanche. Les responsables merengue peuvent donc y croire, même s'il faudra avant alléger la masse salariale.

Les départs devraient être nombreux lors du prochain mercato