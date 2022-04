Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une autre star peut partir en plus de Kylian Mbappé !

Publié le 3 avril 2022 à 13h30 par G.d.S.S. mis à jour le 3 avril 2022 à 13h38

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Kylian Mbappé semble se diriger vers un départ libre au Real Madrid en fin de saison. Mais il semblerait qu’une vente de Neymar soit également à l’étude dans l’esprit du Qatar, même s’il sera compliqué de lui trouver un point de chute vu son salaire colossal.

Ce n’est plus un secret pour personne, Kylian Mbpapé devrait quitter le PSG libre à l’issue de la saison étant donné qu’il arrive en fin de contrat et que le Real Madrid, qui souhaite l’attirer depuis de nombreuses années, paraît idéalement positionné dans ce dossier. Pourtant, le Qatar n’a pas dit son dernier mot au sujet de Mbappé et tente désespérément de le prolonger, présentant d’ailleurs des arguments qui séduisent l’attaquant français et son entourage comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Toutefois, la menace d’un départ de Kylian Mbappé reste réelle, et à en croire les dernières tendances, une autre star du projet QSI pourrait quitter le PSG en fin de saison : Neymar.

Neymar peut quitter le PSG…

En effet, Téléfoot a lâché une petite bombe ce dimanche matin en révélant que les hautes instances du PSG depuis Doha, au Qatar, auraient finalement décidé de laisser partir Neymar l’été prochain en cas de bonne offre formulée pour l’attaquant brésilien, et ce même si ce dernier avait prolongé son contrat jusqu’en juin 2025 il y a seulement quelques mois. Toutefois, Téléfoot précise qu’il sera bien évidemment compliqué de trouver un acheteur crédible pour Neymar étant donné l’imposant salaire qu’il perçoit au PSG, et qui s’élève à plus de 40M€ par an dans la capitale. Difficile, dans ces conditions, d’imaginer un transfert de l’international brésilien lors du prochain mercato estival…

Riolo a réclamé son départ