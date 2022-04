Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid affiche une incroyable confiance pour Mbappé !

Publié le 3 avril 2022 à 19h30 par B.C.

Comme vous l’a révélé le10sport.com, les dirigeants du PSG ne baissent pas les bras pour la prolongation de Kylian Mbappé, qui reste à l’écoute des arguments de son club. Malgré ce forcing, le Real Madrid reste confiant à l’idée d’accueillir l’international français à l’issue de la saison.

Bientôt libre, Kylian Mbappé a les cartes en main pour son avenir. Désireux de quitter le PSG l’été dernier, le champion du monde tricolore avait été retenu par le PSG, et ce malgré sa situation contractuelle. Désormais, la situation a évolué, et le Real Madrid peut enfin espérer boucler ce dossier jugé prioritaire depuis plusieurs années. Il y a quelques semaines, le10sport.com vous révélait l’existence d’un accord moral entre Kylian Mbappé et Florentino Pérez, mais rien n’est signé pour autant, de quoi laisser un maigre espoir aux Parisiens. Selon nos informations, certains arguments avancés par le PSG pourraient convaincre Kylian Mbappé et son entourage de prolonger pour une courte durée. La direction parisienne aurait en effet quelques idées pour parvenir à ses fins.

Capitanat, droits à l’image… Le PSG abat ses dernières cartes

Très sensible à l’avenir du projet QSI, Kylian Mbappé pourrait en devenir le leader officiel dans les prochains mois. D’après les informations divulguées par L’Équipe ce dimanche, le PSG penserait en effet à confier le brassard de capitaine au Bondynois si celui-ci acceptait de prolonger son séjour dans la capitale. Un élément qui pourrait ainsi avoir son importance lorsque l’attaquant de 23 ans prendra sa décision, et il en est de même en ce qui concerne la question des droits à l’image. Lors du dernier rassemblement de l’équipe de France, Kylian Mbappé s’est fait remarquer en refusant de prendre part aux opérations marketing des Bleus , ne voulant pas associer son image à certains partenaires de la FFF. Comme l’expliquait Le Parisien dernièrement, la star du PSG entend également contrôler ses droits à l’image avec son futur contrat. Actuellement, Kylian Mbappé est régulièrement consulté pour les opérations commerciales avec les sponsors du Paris Saint-Germain, mais le champion du monde tricolore veut avoir le champ libre dans ce domaine, à l’instar de ce qu’a négocié Lionel Messi au moment de son arrivée dans la capitale. De son côté, la direction parisienne ne voit aucun problème à l’idée de répondre aux exigences de Kylian Mbappé. L’aspect financier est donc loin d’être l’unique enjeu des négociations pour l’avenir du principal intéressé, mais en attendant, le Real Madrid n’afficherait aucune inquiétude.

Aucune inquiétude à Madrid