Mercato - PSG : Après Mbappé, le Real Madrid peut plomber un nouveau dossier XXL de Leonardo !

Publié le 3 avril 2022 à 17h30 par B.C.

Désireux de se renforcer lors du mercato estival, le PSG lorgne notamment Fabian Ruiz, qui pourrait quitter le Napoli à l’issue de la saison. Un dossier dans lequel les Parisiens devraient une nouvelle fois affronter le Real Madrid, ayant la préférence du milieu de terrain.

Avec la nouvelle désillusion en Ligue des champions, le PSG souhaite opérer de profonds changements lors du mercato estival. Le renouvellement de l’effectif est en effet espéré dans la capitale, et cela pourrait notamment passer par l’arrivée de plusieurs milieux de terrains. De nombreuses pistes ont déjà été activées par le PSG, lorgnant notamment Paul Pogba (Manchester United), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) ou encore Aurélien Tchouameni (AS Monaco), tandis que N’Golo Kanté (Chelsea) aurait déjà repoussé les avances du club cet hiver. Mais un autre joueur serait très apprécié dans les bureaux de la direction parisienne.

Le PSG toujours intéressé par Fabian Ruiz

Ces dernières semaines, le nom de Fabian Ruiz a refait surface à Paris. D’après la presse italienne, Leonardo apprécie le profil du milieu espagnol, engagé avec le Napoli jusqu’en juin 2023. Une situation qui profite naturellement aux clubs intéressés, puisque le joueur de 26 ans n’envisagerait pas de renouveler son bail, obligeant le président Aurelio De Laurentiis à négocier un transfert dès cet été afin de ne pas prendre le risque de voir Fabian Ruiz partir libre l’été suivant. Ce dimanche, OK Diario confirme l’intérêt parisien pour l’international espagnol. Selon le média ibérique, Fabian Ruiz est vu au sein du PSG comme l’alternative principale à Aurelien Tchouameni, mais le Real Madrid est également à l’affût dans ce dossier et dispose d’un avantage de taille.

Le Real apprécie aussi Fabian Ruiz, qui rêve de Madrid