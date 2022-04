Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouvelle menace pour ce crack de l’écurie Raiola !

Publié le 3 avril 2022 à 17h00 par La rédaction

Intéressé par Ryan Gravenberch afin de renforcer son entrejeu, le Real Madrid fait désormais face à la concurrence de la Juventus. Le club du Piémont aurait même déjà entamé les négociations pour le joueur de l'Ajax Amsterdam.

Si le Real Madrid va se focaliser sur les signatures de Kylian Mbappé et Erling Haaland, d’autres profils sont ciblés, même s’ils ne rejoindront pas forcément la Maison Blanche cet été. Ryan Gravenberch en fait partie. Le Real Madrid a la volonté de renforcer son milieu de terrain et le joueur de l’Ajax Amsterdam a tout du profil idéal. Seul bémol, le Bayern Munich semble en avance sur le dossier. Et la Casa Blanca va devoir se méfier d’un autre club…

La Juventus rentre dans la danse