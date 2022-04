Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar est menacé par Barcelone sur deux pistes XXL !

Publié le 4 avril 2022 à 15h45 par G.d.S.S.

Annoncés dans le viseur du PSG pour cet été, Ousmane Dembélé ainsi que Raphinha pourraient finalement s’éloigner du Parc des Princes et évoluer ensemble sous les couleurs du FC Barcelone la saison prochaine.

En plus d’Ousmane Dembélé (24 ans) qui arrive en fin de contrat avec le FC Barcelone et qui est ciblé dans l’optique de venir succéder à Kylian Mbappé, le PSG est annoncé sur les traces Raphinha (25 ans, Leeds) pour renforcer son secteur offensif. Mais finalement, le Barça met tout en œuvre pour prolonger le contrat de Dembélé, et il semblerait que son intérêt pour Raphinha soit également toujours d’actualité…

Barcelone veut Dembélé et Raphinha ensemble